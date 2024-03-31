Названы самые надежные и ненадежные автомобили Skoda в России

Автоэксперт Рязанов провел анализ и назвал самые надежные и ненадежные модели Skoda

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В прошлые годы, когда новые автомобили Skoda официально поступали на российский рынок, они быстро завоевали популярность среди россиян благодаря своему высокому европейскому качеству и доступным ценам. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh, Максим Рязанов, рассказал о том, какие модели Skoda считаются наиболее надежными, а какие лучше избегать.

Фото: openverse.org by tomraven is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Сначала эксперт уточнил понятие "надежные" автомобили. По его мнению, это те машины, которые не требуют серьезных ремонтов даже после пробега более 100 тысяч километров.

"Например, у владельцев Skoda Superb, Skoda Yeti и Skoda Octavia проблемы возникают редко: только 6%, 7,8% и 11,8% соответственно обращаются в сервис после проезда указанного километража, в то время как среднее количество обращений по бренду составляет 8%", — перечислил Максим Рязанов.

Он также отметил, что репутацию самых надежных автомобилей чешского бренда обеспечивает использование широкого спектра технологий безопасности и наличие хотя бы опционального полного привода, который работает совместно с системами стабилизации и управления курсом.

Среди наиболее востребованных и надежных моделей Skoda, которые все еще можно найти на вторичном рынке в хорошем состоянии, эксперт назвал кроссовер Yeti, а также седаны Superb и Octavia.

"Например, цена на Skoda Superb на вторичном рынке варьируется от 780 000 до 3 800 000 рублей, Skoda Yeti — от 730 000 до 1 800 000 рублей, Skoda Octavia — от 700 000 до 3 600 000 рублей", — сообщил Максим Рязанов.

Самым проблемным представителем Skoda, по мнению специалиста автомаркетплейса, является кроссовер Kodiaq. У этой модели уже после проезда 30-40 тысяч километров возникает необходимость обрабатывать скрипящие дверные ручки, которые начинают скрипеть и трудно открываться. Также он отметил проблемы с задним стеклом, которое склонно к рассыпанию, поставляемым турецкой фирмой Sisecam.

"Кроме того, к моделям Skoda Karoq, неустойчивым к поломкам, можно отнести слишком низкий дорожный просвет для российских условий — всего 160 мм, что обязательно приведет к проблемам с подвеской при движении по бездорожью с пассажирами или грузом", — добавил специалист.