Авто этих ушедших брендов продают с официальной гарантией в РФ: марки и цены

В России начались продажи Citroen и Peugeot с официальной гарантией

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

В настоящее время многие автомобильные дилеры, специализирующиеся на параллельном импорте, предлагают гарантийное обслуживание. В обычных условиях покупатель получает эту гарантию при условии того, что он проводит обслуживание своего автомобиля именно у этой компании.

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Иногда менеджеры используют термины "фирменная" или "заводская" гарантия при общении с клиентами, хотя это не совсем правильно. Однако, в большинстве случаев условия гарантийного обслуживания у дилеров ничем не отличаются от тех, что предлагаются официальными дилерами.

Некоторые автосалоны также предлагают платную гарантию с возможностью продления, стоимость которой составляет примерно от 50 до 80 тысяч рублей.

Некоторые автомобильные салоны в столице предлагают гарантию на два года для Citroen C5 Aircross из Китая. Эта модель имеет русскоязычное меню и различные дополнительные опции. Самая базовая комплектация с 175-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра в сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом доступна по цене 3 691 000 рублей.

Кроссоверы Peugeot 5008 из Китая также доступны на российском рынке. На эту модель распространяется заводская гарантия производителя, и обслуживание может быть произведено в любых официальных сервисных центрах. Стоимость этой модели начинается от 4,7 миллионов рублей.

С фирменной гарантией также доступен кроссовер Volkswagen Teramont китайской сборки. Представители автосалона отметили, что у них есть "прямое соглашение" с заводом. В Россию поставляются топовые комплектации этой модели, цена на которые начинается от 8 миллионов рублей.