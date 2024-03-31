Шокирующая правда: почему вас могут отправить на техосмотр даже с действующей диагностической картой

В ГИБДД предупредили о принудительной отправке на техосмотр, несмотря на его отмену

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В настоящее время все водители в России осведомлены о том, что обязательный технический осмотр (ТО) был отменен. Тем не менее, сотрудники ДПС с легкостью направляют водителей на ТО, даже если у них есть действующая диагностическая карта.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Источник njcar.ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы выяснить, в каких случаях владельцу автомобиля грозит принудительный техосмотр.

В ходе рейдов инспекторы ДПС стали более активно выявлять неисправности на транспортных средствах, которые могут представлять угрозу безопасности на дороге. Теперь тормозная система, рулевое управление, фары, фонари, стеклоочистители и шины внимательно проверяются полицейскими при проведении проверок.

Инспекторы могут выявить некоторые неисправности даже без специализированных приборов, осматривая автомобиль: наличие масляных подтеков, изношенный протектор шин, индикация на панели приборов о неисправности "ABS" и другие аналогичные признаки.

Согласно части 2 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за такие неисправности водителю может быть наложен штраф в размере 500 рублей с предписанием устранить проблему перед последующим прохождением техосмотра.

Владельцам автомобилей, направленных на принудительный техосмотр, необходимо пройти его в течение семи дней, предварительно устранив неисправности. В противном случае им грозит запрет на дальнейшую эксплуатацию транспортного средства и проведение регистрационных действий с ним.

При обнаружении серьезных дефектов инспектор может потребовать эвакуацию автомобиля с места проверки. Повторное использование автомобиля с явными неисправностями, такими как сломанные тормоза или рулевое управление, может привести к эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку.