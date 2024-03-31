Большая ложь маленькой цены: почему не стоит экономить на моторном масле

Автоэксперт Дижечко: использование некачественного масла грозит отказом мотора

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Директор по сервису Sinomach Automobile (бренд OTING) Евгений Дижечко предупредил о потенциальных опасностях применения низкокачественного моторного масла для автомобилей.

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Вопреки своей привлекательной низкой цене, использование масел низкого качества может привести к серьезным дефектам в работе двигателя. Дижечко пояснил, что некоторые производители и дистрибьюторы экономят на производственных стандартах, используя компоненты низкого качества, что приводит к созданию подделок.

Он также отметил, что некоторые продавцы специально подделывают упаковку и маркировку продукции, чтобы она выглядела как изделия известных брендов.

Поддельное масло не способно выдерживать нагрузки, на которые рассчитаны качественные продукты. В результате оно теряет свои смазывающие и защитные свойства, что приводит к быстрому износу двигателя и его компонентов.

Использование поддельного масла может вызвать целый ряд негативных последствий, таких как ускоренный износ двигателя, повышенный риск поломок ключевых узлов, отказ двигателя, увеличение расхода топлива и снижение общей производительности автомобиля.

Эксперт советует покупать моторные масла только в официальных магазинах, на заправочных станциях известных брендов и у официальных дистрибьюторов нефтегазовых компаний.