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Секрет успеха в выборе автомобиля: почему страна производства машины играет ключевую роль

Перекупщик раскрыл, почему обязательно нужно проверять страну сборки машины до покупки

1:51
Авто

Многие начинающие водители выбирают автомобили, ориентируясь лишь на их дизайн и мощность. Однако опытный перекупщик с 25-летним стажем подчеркнул в интервью порталу njcar.ru, что перед заключением договора купли-продажи обязательно необходимо проверить страну производства транспортного средства.

Перекупщик раскрыл, почему обязательно нужно проверять страну сборки машины до покупки
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Важно понимать, что надёжность и оснащение автомобиля напрямую зависят от страны его производства и рынка, для которого он предназначен.

Автопроизводители стремятся к максимальной локализации производства компонентов в стране назначения. Такие элементы как стекла, сиденья, пластиковые детали и даже кузовные части, зачастую производятся на месте. Например, рамы для внедорожников Mitsubishi в России изготавливались на заводе ГАЗ.

Автомобили, собранные в Японии и Европе, обычно комплектуются оригинальными запчастями, что повышает их надёжность по сравнению с более дешевыми аналогами, произведёнными на местных или китайских заводах.

В зависимости от страны, на которую ориентирован автомобиль, могут быть различия не только в качестве сборки, но и в комплектации, уровне защиты от коррозии кузовных деталей и наличии дополнительного оборудования.

Обычно автомобили, предназначенные для японского рынка, имеют более высокий уровень защиты от ржавчины, в то время как российские модели могут иметь усиленную подвеску, больший клиренс и расширенные возможности для работы в холодных условиях, такие как увеличенная емкость аккумуляторной батареи, более мощный стартер и опции для комфортного пребывания в автомобиле в холодную погоду.

Эксперт подчеркнул, что предпочтительнее покупать автомобили, произведенные в стране, где находится штаб-квартира производителя. Таким образом, можно ожидать высокого качества сборки и максимального использования оригинальных комплектующих.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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