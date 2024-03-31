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Трещины, сломанные детали и бесконечное ожидание: почему ремонт китайских машин — это настоящий ад

В автосервисах объяснили, почему не любят китайские автомобили

1:56
Авто

Почему в автосервисах не особенно любят китайские автомобили? Автомеханики, обладающие опытом ремонта автомобилей из Китая, поделились своим мнением с порталом "АвтоВзгляд".

В автосервисах объяснили, почему не любят китайские автомобили
Фото: freepik.com by standret is licensed under public domain

Водители, привыкшие к японским, корейским, американским и другим маркам автомобилей, обычно могли рассчитывать на безпроблемную эксплуатацию своих авто в течение пяти-семи лет после покупки.

Это подтверждалось гарантией производителя и опытом самих владельцев. В случае выбора китайской модели автомобиля, владельцы вынуждены лишь предполагать, насколько безопасна будет эксплуатация их автомобиля.

Автомеханики, занимающиеся первичными ремонтами китайских автомобилей, утверждают, что позитивных моментов пока мало. Например, трещина в картере двигателя может появиться из-за попадания в яму или столкновения с чем-то на дороге, перекрученной сливной пробки или попадания льдинки, отлетевшей от колеса грузовика.

Картер двигателя является деталью редкой, и ее придется ждать месяц и даже дольше. Надеяться на наличие запчасти не стоит, особенно неприятно это летом, когда активно используются автомобили для дачных поездок.

Можно попробовать провести ремонт. Обычно трещину в картере "закраивают" без проблем — сливают масло, снимают деталь, сварщик делает аккуратный шов, при необходимости протачивают резьбы и возвращают на место. Это занимает максимум пару-тройку часов.

Однако, не в случае с китайскими автомобилями. Неизвестно, из какого металла изготовлен картер. Опыт показывает, что у автомобилей из Китая он не всегда поддается сварке, иногда даже крошится и трескается. Закрепить трещину может быть непросто.

Поэтому стоимость такого ремонта может составить не менее пяти тысяч рублей (в сравнении с ремонтом на старых моделях Honda или Volkswagen, который обойдется максимум в 1500 рублей).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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