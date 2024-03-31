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Закрывается главный путь для дешевых автомобилей в России: что делать россиянам

Директор автокомпании рассказал о возможном прекращении поставок машин из Белоруссии в РФ

1:28
Авто

Последние события в соседних государствах создают угрозу для обычных способов покупки доступного автотранспорта для россиян. После того, как Киргизия закрыла этот путь, теперь Беларусь также находится на грани ситуации, которая может сделать ввоз автомобилей через параллельный импорт менее привлекательным.

Директор автокомпании рассказал о возможном прекращении поставок машин из Белоруссии в РФ
Фото: Wikipedia by transport-auto.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Известно, что многие россияне предпочитали приобретать автомобили именно из Беларуси, поскольку это было не только удобно, но и экономически оправдано.

Ведь в соседней стране действовал указ, предоставляющий 50% скидку на таможенные пошлины для определенных категорий граждан при ввозе автомобилей для личного пользования.

Однако практика показала, что этой льготой часто пользовались перекупщики и теневые дилеры, которые использовали граждан, имеющих право на льготы, как посредников для последующей перепродажи автомобилей в России. С целью предотвращения таких махинаций власти Беларуси приняли решение закрыть этот путь, сообщила директор автокомпании Ирина Франк.

Благодаря новой системе будет возможно установить реальную сумму уплаченных пошлин после регистрации автомобиля в ГИБДД. Если данные не совпадут, новый владелец будет обязан доплатить разницу между льготной и полной ставкой.

При этом сумма может достигать 3 миллионов рублей (в зависимости от объема двигателя) для автомобилей старше трех лет — значительная сумма, которая может полностью компенсировать все экономические выгоды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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