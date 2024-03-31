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Заменить ДВС на более мощный — легко!: рассказываем, как нужно регистрировать свап

Водителям рассказали, в каких случаях необходим свап двигателя и его регистрация

2:29
Авто

При возникновении неисправности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в автомобиле, альтернативой может быть процедура свапа, которая позволяет установить более мощный мотор. Об этом сообщают эксперты издания Autonews.

Водителям рассказали, в каких случаях необходим свап двигателя и его регистрация
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В наше время в автомобильной отрасли "свап двигателя" становится всё более популярным, так как это предоставляет возможность установки более мощного агрегата, что в свою очередь повышает динамические характеристики транспортного средства.

Свап (от англ. Swap — обмен) включает в себя замену двигателя вместе с необходимым оборудованием или без него. Новый агрегат может быть как оригинальным, так и контрактным, с таким же или даже более высоким уровнем мощности. Обычно свап осуществляется в случае поломки двигателя или для установки более производительной силовой установки.

Наиболее простой и доступный способ — это заменить на аналогичный двигатель. Желательно выбирать аналогичную модель двигателя или на основе той же платформы. В случае большого пробега автомобиля стоит рассмотреть более новый двигатель в сборе.

Свап также может включать установку более мощного двигателя, выпущенного производителем автомобиля или совместимого с платформой. В таком случае важно учесть совместимость электропроводки и трансмиссии.

Третий вариант предусматривает установку двигателя, который ранее не был устанавливался на данный автомобиль. Однако это самый дорогостоящий и сложный способ.

В данном случае необходимо иметь понимание конструкции автомобиля, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью. Кроме того, владельцу придется легализовать изменения, внесенные в конструкцию.

Если в ПТС и СТС указан номер двигателя, процедура оформления свапа зависит от его типа: при замене на тот же тип ДВС необходимо обратиться в ГИБДД. При установке нестандартного ДВС требуется получить заключение аккредитованной испытательной лаборатории, пройти техническую экспертизу и техосмотр, после чего обратиться в МРЭО с необходимыми документами для внесения изменений в ПТС и получения нового СТС.

Свап — это серьезная процедура, требующая компетентного и профессионального подхода, а также глубоких знаний в области автомобилестроения. Если перед вами стоит задача замены силовой установки, необходимо учитывать все аспекты, связанные с выбором силового агрегата и его совместимостью с остальными компонентами и конструкцией автомобиля в целом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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