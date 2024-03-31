Шокирующие изменения: водительские права в России теперь без медицинских справок

ГИБДД отменит медсправку и заставит водителей пересдавать экзамен на права

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Начиная с 1 апреля 2024 года, в России вступили в силу изменения в системе сдачи экзаменов на получение водительских прав. Портал njcar. ru сообщил о всех новшествах в этом процессе.

МВД пересмотрело перечень документов, требуемых для сдачи экзамена на права в МРЭО ГИБДД. Теперь уже не нужно предъявлять медицинские справки в бумажном формате, как это требовалось ранее. Вместо этого информация о состоянии здоровья будет запрашиваться из электронных баз данных в сотрудничестве между МВД и Минздравом России.

Помимо этого, изменения также затронули процедуру обмена иностранных водительских удостоверений определенных категорий на российские аналоги. Среди этих категорий включены "С", "D", "СЕ", "DЕ" и их подкатегории "С1", "D1", "С1Е", "D1Е". Теперь для обмена иностранных прав на российские необходимо предоставить документ, подтверждающий прохождение итоговой аттестации в автошколе после завершения основной программы профессионального обучения, а также пересдать экзамен в ГИБДД.

Владельцы действующих водительских удостоверений категорий В, М, A, A1 и В1, выданных другими государствами, смогут обменять их без прохождения практического экзамена по вождению. Однако для этого им придется собрать полный пакет документов, пройти медкомиссию заново, оплатить все необходимые сборы и пройти теоретический экзамен по ПДД в ГИБДД.

Кроме того, теперь установлен новый перечень причин, по которым гражданин может быть отклонен от сдачи экзамена в ГИБДД или от обмена иностранных водительских удостоверений. Среди этих причин — истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также медицинского заключения.