Россиянам рассказали, чем может закончиться поездка по размытой дороге

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Спасатель Щетинин: дорога под автомобилем может провалиться, если она размыта водой

1:01
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По информации от РИА Новости, высказанной заслуженным спасателем России и членом Общественной палаты Московской области Сергеем Щетиным, при проезде по дорогам, покрытым размытой водой, существует риск провала автомобиля и травмирования водителя.

Спасатель Щетинин: дорога под автомобилем может провалиться, если она размыта водой
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Щетинин отмечает, что водители должны быть особенно бдительны и осторожны в таких условиях. Он советует избегать риска и не двигаться по дорогам, на которых замечена размытая вода. По его мнению, нельзя знать, насколько серьезно повреждена дорога и какова опасность на пути.

В случае попадания в поток, рекомендуется немедленно связаться с экстренными службами, сообщить свое местоположение и ожидать помощи.

Если автомобиль все же провалился, Щетинин рекомендует покинуть его и позвонить по номеру 112 из безопасного места, чтобы информировать о случившемся. Кроме того, он подчеркивает важность предупреждения других водителей о возможной опасности, но не уточняет конкретных методов выполнения этой задачи.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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