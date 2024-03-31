Россиянам рассказали, чем может закончиться поездка по размытой дороге

По информации от РИА Новости, высказанной заслуженным спасателем России и членом Общественной палаты Московской области Сергеем Щетиным, при проезде по дорогам, покрытым размытой водой, существует риск провала автомобиля и травмирования водителя.
Щетинин отмечает, что водители должны быть особенно бдительны и осторожны в таких условиях. Он советует избегать риска и не двигаться по дорогам, на которых замечена размытая вода. По его мнению, нельзя знать, насколько серьезно повреждена дорога и какова опасность на пути.
В случае попадания в поток, рекомендуется немедленно связаться с экстренными службами, сообщить свое местоположение и ожидать помощи.
Если автомобиль все же провалился, Щетинин рекомендует покинуть его и позвонить по номеру 112 из безопасного места, чтобы информировать о случившемся. Кроме того, он подчеркивает важность предупреждения других водителей о возможной опасности, но не уточняет конкретных методов выполнения этой задачи.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.