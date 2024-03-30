Неожиданный сбой: что делать, если стекло автомобиля застряло? Специалисты делятся лайфхаками

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Эксперт назвал три метода поднять стекло в машине, если сломался стеклоподъемник

2:14
Авто

Непредвиденные поломки в дороге могут произойти даже у самых ответственных водителей, которые регулярно следят за состоянием своего автомобиля. Иногда так случается, что стеклоподъемник внезапно отказывает в самый неподходящий момент, например, когда на улице идет дождь или сильный ветер.

Эксперт назвал три метода поднять стекло в машине, если сломался стеклоподъемник
Фото: openverse by Raymond Yee is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

И вот, когда нужно было быстро проветрить салон, стекло вдруг решительно отказывается закрываться. Эксперты портала njcar.ru поделились советами, как поступить в такой неприятной ситуации.

Если электрический стеклоподъемник вышел из строя, и проблема не в разряженном аккумуляторе, то лучше сразу обратиться в автосервис для устранения неисправности. Однако, иногда это не возможно сделать сразу. В таких случаях временным решением может быть заклеить открытое окно скотчем и пленкой.

Это простой способ защиты от непогоды и добраться до автосервиса без лишних проблем. Важно помнить, что оставлять машину без присмотра на улице в таком состоянии может быть опасно.

Причиной поломки может быть множество факторов: перегоревший предохранитель, неисправный моторчик, проблемы с электропроводкой и так далее. Точный диагноз и устранение неисправности может провести только опытный мастер в автосервисе.

Если окно было частично приподнято, можно попытаться поднять его, не снимая обшивку двери. В случае неудачи придется снять нижний уплотнитель и аккуратно поднять стекло до упора, ухватив его с обеих сторон. Чтобы временно зафиксировать стекло в верхнем положении, можно использовать скотч, закрепив его со стороны салона.

Иногда помогает попытаться вытащить стекло вверх, качая его и одновременно нажимая на кнопку электростеклоподъемника. Если электропривод работает исправно, но стекло застряло из-за грязи или неправильного положения, этот метод может помочь.

Однако, если все вышеперечисленные методы не приносят результатов, возможно придется аккуратно разобрать внутреннюю панель двери. После отсоединения стекла его нужно поднять вручную и подпереть рамку чем-то подручным.

Это временное решение, и в любом случае необходимо обратиться к специалисту в автосервисе для окончательного устранения проблемы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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