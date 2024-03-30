Россиянам дали советы по подготовке автомобиля к весне

Автоэксперт Хайцеэр рекомендовал проверить автомобиль на СТО после зимы

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

По истечении зимы, владельцам автомобилей необходимо готовить свои транспортные средства к использованию в теплое время года. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр поделился советами для российских водителей в интервью с телеканалом "360".

Фото: Wikipedia by Bezik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0.

По мнению эксперта, первым шагом стоит заранее позаботиться о покупке летних шин, чтобы избежать очередей в магазинах во время пикового сезона. Вторым важным этапом, по его рекомендации, является тщательная проверка автомобиля на СТО, включая осмотр подвески, силовой агрегат и радиаторов.

"В летнее время скорость обычно выше, и если что-то сломается, это может быть неприятно. Поэтому важно проверить состояние радиаторов, которые могут забиваться во время зимы и привести к перегреву. Также стоит убрать утеплитель с капота, если он был установлен. В остальном, регулярное мытье машины поможет ей отвечать вам улыбкой", — отметил эксперт.

В случае длительного простоя автомобиля, Хайцеэр рекомендует проверить состояние аккумулятора и подвески, а также уровень фреона в кондиционере, если таковой имеется. Он также поделился информацией о практике времен СССР, когда автомобили ставили на кирпичи, чтобы подвеска находилась в расслабленном состоянии.