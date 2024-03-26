Цели мошенников на дорогах: кто попадает в ловушку?

Кто подвержен риску стать жертвой автоподставщиков?

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Водители разных категорий подвержены риску стать жертвами автоподставщиков. Новички, владельцы старых автомобилей, любители тюнинга, одинокие водители и женщины — все они могут стать объектом мошенничества.

Фото: openverse by Brett Levin Photography is licensed under CC BY 2.0

Например, машины новичков и старых автомобилей легко узнаваемы, а водители, избегающие контакта с ГИБДД, часто попадают в ловушки мошенников. Важно быть бдительным на дороге и не поддаваться давлению при возникновении подозрительных ситуаций.