Что такое "поющие" дороги? В России таких пока нет

Поющие дороги — это уникальное явление, где проезжающие машины создают звучание какой-либо известной песни.
Эти дороги представляют собой участки трассы с искусственными неровностями, которые создают звук при движении автомобиля.
Хотя такие дороги популярны в некоторых странах, в России они пока отсутствуют.
Ранее сообщалось, что переговоры Fisker с крупным автопроизводителем потерпели крах.
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