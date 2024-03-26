Что такое "поющие" дороги? В России таких пока нет

Зачем нужны "поющие" дороги

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Поющие дороги — это уникальное явление, где проезжающие машины создают звучание какой-либо известной песни.

Фото: Wikipedia by Patsy Lynch is licensed under Общественное достояние

Эти дороги представляют собой участки трассы с искусственными неровностями, которые создают звук при движении автомобиля.

Хотя такие дороги популярны в некоторых странах, в России они пока отсутствуют.

Ранее сообщалось, что переговоры Fisker с крупным автопроизводителем потерпели крах.