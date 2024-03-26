Стало известно, почему дороги в России остаются плохими

Эксперты высказались о проблеме плохих дорог в России

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Автомобильные эксперты Алексей Хресин и Сергей Канаев высказали свое мнение о проблеме плохих дорог в России. По мнению Канаева, основная сложность связана с тем, что ответственные лица часто делают ставку на коммерциализацию, игнорируя решение актуальных задач.

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В то же время Хресин считает, что главной проблемы нет, но существует множество мелких вопросов, решение которых может обеспечить удобство и безопасность на дорогах. Он подчеркивает необходимость улучшения мобильной связи, доступности АЗС на федеральных трассах и повышения добросовестности сотрудников ГИБДД.