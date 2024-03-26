Определите свой темперамент по манере вождения: что ваш стиль говорит?

Вождение и темперамент: как личностные черты влияют на стиль вождения

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Психолог Мария Макарова поделилась мнением о том, как личностные черты влияют на стиль вождения автомобиля.

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Согласно ее наблюдениям, холерики склонны к быстрой и динамичной езде, сангвиники двигаются быстрее средней скорости потока, меланхолики соблюдают правила, но реагируют медленно, а флегматики предпочитают медленную, но комфортную езду.

Она также отмечает, что стиль вождения может дать представление о характере человека в целом, указывая на комплексы, самооценку и уровень ответственности.