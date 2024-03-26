Китайские электрокары врываются в Таиланд, угрожая японским лидерам

Китайские производители электромобилей занимают центральное место на автосалоне в Бангкоке

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На этой неделе на Бангкокском международном автосалоне внимание общественности будет привлечено к китайским автопроизводителям из-за их успешных продаж электромобилей.

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Это подчеркивает растущее соперничество для японских автомобильных гигантов, которые доминировали на рынке Таиланда долгие годы. Компании, такие как Zeekr и Xpeng Motors, представят свои последние модели электромобилей тайским потребителям. Китайские производители планируют широкое внедрение на рынке Юго-Восточной Азии, с открытием новых шоурумов и предложением широкого ассортимента электромобилей.

Они также намерены конкурировать с такими компаниями, как BYD и Great Wall Motor, которые уже занимают крупнейшую долю рынка электромобилей в Таиланде. Развитие китайских автопроизводителей в Таиланде происходит на фоне усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке, где производители автомобилей соревнуются в снижении цен.