Китайские электрокары врываются в Таиланд, угрожая японским лидерам

На этой неделе на Бангкокском международном автосалоне внимание общественности будет привлечено к китайским автопроизводителям из-за их успешных продаж электромобилей.
Это подчеркивает растущее соперничество для японских автомобильных гигантов, которые доминировали на рынке Таиланда долгие годы. Компании, такие как Zeekr и Xpeng Motors, представят свои последние модели электромобилей тайским потребителям. Китайские производители планируют широкое внедрение на рынке Юго-Восточной Азии, с открытием новых шоурумов и предложением широкого ассортимента электромобилей.
Они также намерены конкурировать с такими компаниями, как BYD и Great Wall Motor, которые уже занимают крупнейшую долю рынка электромобилей в Таиланде. Развитие китайских автопроизводителей в Таиланде происходит на фоне усиливающейся конкуренции на внутреннем рынке, где производители автомобилей соревнуются в снижении цен.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.