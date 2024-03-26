Новые колеса RML превращают Mazda Miata в легендарный ретро-модерн

RML, производитель колесных дисков, представляет обновленные колеса NA Mazda Miata "Daisy" — современную версию культового дизайна.
Эти 15-дюймовые колеса сохраняют историческую эстетику семиспицевых оригинальных колес, обладая легкостью и прочностью.
RML, известный своим качеством и ограниченным выпуском, предлагает колеса по цене $269 за штуку. Предварительные заказы откроются в следующем месяце, с ожидаемой доставкой летом.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.