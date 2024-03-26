"Электромобилизация не замедлится": Polestar оставляет конкурентов далеко позади

Несмотря на замедление рынка электромобилей, Polestar остается уверенным в переходе к электрификации.
Глава компании, Томас Ингенлат, подчеркнул, что электрификация автомобилей продолжает расти, и Polestar продолжит выпускать электромобили. Компания планирует расширить свою линейку, включая выпуск SUV, кроссовера и седана, все на электрической основе.
В то время как Polestar концентрируется на электрификации, оставляя гибридные технологии в стороне, возможность разработки гибридной модели не исключена, но остается маловероятной.
Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.