"Электромобилизация не замедлится": Polestar оставляет конкурентов далеко позади

Polestar утверждает, что остывающий рынок электромобилей — это не повод для беспокойства

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Несмотря на замедление рынка электромобилей, Polestar остается уверенным в переходе к электрификации.

Фото: Wikipedia by MrWalkr is licensed under CC BY-SA 4.0

Глава компании, Томас Ингенлат, подчеркнул, что электрификация автомобилей продолжает расти, и Polestar продолжит выпускать электромобили. Компания планирует расширить свою линейку, включая выпуск SUV, кроссовера и седана, все на электрической основе.

В то время как Polestar концентрируется на электрификации, оставляя гибридные технологии в стороне, возможность разработки гибридной модели не исключена, но остается маловероятной.