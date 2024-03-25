Nissan обещает революцию в автопроме с 30 новыми моделями

Nissan планирует запустить 30 новых моделей и увеличить продажи на 1 миллион автомобилей к 2027 году

Nissan Motor объявил о запуске 30 новых моделей к концу финансового года, заканчивающегося в марте 2027 года, с целью увеличения глобальных продаж на 1 миллион автомобилей при сокращении затрат для улучшения прибыльности.

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Компания также намерена достичь операционной прибыльности более 6% и общих возвратов акционерам более 30%. Nissan планирует сделать электрифицированные автомобили, включая гибриды, 60% от общих продаж к концу десятилетия и снизить стоимость следующего поколения электромобилей на 30% к 2030 году.