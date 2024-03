Nissan обещает революцию в автопроме с 30 новыми моделями

Nissan Motor объявил о запуске 30 новых моделей к концу финансового года, заканчивающегося в марте 2027 года, с целью увеличения глобальных продаж на 1 миллион автомобилей при сокращении затрат для улучшения прибыльности.

Фото: Wikipedia by Kazyakuruma is licensed under CC BY-SA 4.0