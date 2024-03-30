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Опасность на дорогах: 3 грубых ошибки водителей, которые весной могут привести к катастрофе

Три ошибки, которые автомобилист может совершить весной: не повторяйте их

1:25
Авто

Приход тёплой погоды радует многих водителей, но не следует полагать, что с исчезновением зимних проблем поездки станут абсолютно комфортными и безопасными. Напротив, весной возникают новые проблемы, связанные с управлением автомобилем. Водители не должны расслабляться и терять бдительность. Весной некоторые автовладельцы допускают грубые ошибки, которые необходимо избегать.

Три ошибки, которые автомобилист может совершить весной: не повторяйте их
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Увеличивают скорость. С приходом весны водители имеют возможность проявить свои навыки за рулём, так как снег и лёд больше не мешают. Тем не менее, не стоит безрассудно разгоняться. После зимы автолюбители ещё не привыкли к высоким скоростям и резким манёврам, что повышает риск потери контроля над машиной.

Более того, если не была проведена замена шин, поездки на высокой скорости могут быть особенно опасными.

Неправильное время для замены шин. Весной некоторые водители проводят замену шин либо слишком рано, либо слишком поздно. Не следует откладывать замену шин до поздней весны, но и спешить не стоит.

Летние шины следует устанавливать лишь после того, как средняя температура воздуха превысит +7 градусов.

Забывают про замену моторного масла. Вместе с заменой шин рекомендуется также провести замену масла в двигателе. Это особенно важно для тех, кто использовал зимнее моторное масло.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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