Тайные трюки: как превратить кузов автомобиля из "грустного" в "безупречный" за несколько минут

Три способа избавиться от вмятины на кузове автомобиля: водителям на заметку

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На поверхности кузова автомобиля могут появиться вмятины по разным причинам. Мелкое столкновение, град, удар дерева или спортивного снаряда могут повредить поверхность транспортного средства.

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Многие водители считают, что самостоятельно исправить вмятину на кузове почти невозможно, но это не так. Существует несколько простых способов, которые не требуют дорогостоящего ремонта.

Использование вантуза — это один из таких методов. Резиновый клапан устанавливается на вмятину, затем вантуз дёргается назад. Возможно, потребуется несколько попыток, но вмятина в конечном итоге исчезнет.

Еще один способ — использование магнита. Магнит помогает убрать неглубокие вмятины. Важно использовать толстую ткань между магнитом и кузовом, чтобы избежать царапин. Магнит нужно постепенно перемещать к центру вмятины.

Температурные перепады также могут помочь. Сначала поврежденный участок кузова нагревается феном, затем накрывается фольгой, а поверх него кладется кусок льда. Появление специфического звука указывает на то, что вмятина начинает выравниваться.