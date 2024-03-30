Тайные трюки: как превратить кузов автомобиля из "грустного" в "безупречный" за несколько минут

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Три способа избавиться от вмятины на кузове автомобиля: водителям на заметку

1:09
Авто

На поверхности кузова автомобиля могут появиться вмятины по разным причинам. Мелкое столкновение, град, удар дерева или спортивного снаряда могут повредить поверхность транспортного средства.

Три способа избавиться от вмятины на кузове автомобиля: водителям на заметку
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Многие водители считают, что самостоятельно исправить вмятину на кузове почти невозможно, но это не так. Существует несколько простых способов, которые не требуют дорогостоящего ремонта.

Использование вантуза — это один из таких методов. Резиновый клапан устанавливается на вмятину, затем вантуз дёргается назад. Возможно, потребуется несколько попыток, но вмятина в конечном итоге исчезнет.

Еще один способ — использование магнита. Магнит помогает убрать неглубокие вмятины. Важно использовать толстую ткань между магнитом и кузовом, чтобы избежать царапин. Магнит нужно постепенно перемещать к центру вмятины.

Температурные перепады также могут помочь. Сначала поврежденный участок кузова нагревается феном, затем накрывается фольгой, а поверх него кладется кусок льда. Появление специфического звука указывает на то, что вмятина начинает выравниваться.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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