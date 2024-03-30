Почему зубная паста — самый неожиданный способ сделать ваш автомобиль безопаснее на дороге

Идеальное средство для полировки автомобильных фар: об этом стоит узнать каждому водителю

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Каждый водитель осознает важность поддержания чистоты автомобильных фар. Когда фары грязные, вождение в темное время суток становится рискованным. Поэтому регулярная очистка светотехники является необходимостью.

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Существует простой способ вернуть светотехнике ее прозрачность и чистоту — использовать обычную зубную пасту. Просто нанесите небольшое количество пасты на мягкую ткань и тщательно протрите стекло фары.

Затем удалите остатки средства с помощью чистой тряпочки. В результате фара станет прозрачной, без налета и разводов.

Сохранение чистоты светотехники — важное условие безопасности во время поездки. Зубная паста представляет собой доступное и эффективное средство для этой цели, хотя можно также воспользоваться специализированными полировальными средствами.