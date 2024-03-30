В рейтинге самых продаваемых автомобилей мира впервые за 20 лет сменился лидер

Toyota Corolla впервые за 20 лет уступила звание самого продаваемого авто в мире

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В последнем отчете аналитического агентства Focus2move были выявлены изменения в рейтинге самых продаваемых новых автомобилей мира, что впервые за два десятилетия привело к смене лидера. Toyota Corolla, японский бестселлер, обогнал Tesla Model Y, согласно данным агентства.

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В 2023 году самым продаваемым новым автомобилем стал Tesla Model Y, который поднялся на три позиции за год. Его продажи составили 1,15 миллиона единиц, что на 50,8% превышает показатели предыдущего года.

Toyota Corolla, долгое время удерживавшая лидерство на мировом рынке, теперь занимает второе место, с продажами в размере 1,13 миллиона автомобилей, что на 1,1% меньше, чем в 2022 году. На третьем месте оказался еще один автомобиль Toyota — кроссовер RAV4, который был куплен 934 910 раз, увеличив свои продажи на 5,4% по сравнению с предыдущим годом.

Четвертое место заняла серия пикапов Ford F-Series с 901 569 проданными единицами (+13,4% в годовом исчислении). После них идут кроссовер Honda CR-V и пикап Chevrolet Silverado с продажами на уровне 718 422 и 640 995 единиц соответственно, что составляет прирост в 18% и 6,6% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Toyota Camry опустилась на две позиции и заняла седьмое место с годовыми продажами на уровне 631 580 единиц (-6,3%). На восьмом месте расположился кроссовер Hyundai Tucson с 628 036 проданными единицами, что означает рост на 11,9%.

Он опередил пикапы Toyota Hilux с 572 483 (-7,6%) и Ram с 520 578 проданными единицами (-4,6%) соответственно.