Эксперты подсчитали, сколько электромобилей будет в России к 2030 году

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Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил мнение, что к 2030 году доля электромобилей в мире и в России составит от 40 до 45%.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно Лихачеву, востребованность электромобилей растет. Он отмечает, что его дети, как и многие другие, проявляют интерес к электромобилям, что может способствовать увеличению спроса на них.

Росатом, по словам Лихачева, активно занимается производством электродвигателей и систем управления для электромобилей и планирует унифицировать эту технологию для использования всеми производителями электрокаров.

По его прогнозам, первые примеры такой унифицированной платформы могут быть доступны уже через два-три года.