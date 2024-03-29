Эксперт составил топ-5 кроссоверов с лучшим соотношением цены и качества! Удивительные предложения

Выбор автомобиля всегда включает в себя важный аспект — соотношение между его ценой и качеством. С учетом этого критерия эксперт из журнала "За рулем", Сергей Зиновьев, составил список кроссоверов, покупка которых, по его мнению, не вызовет сожаления.
На первом месте оказался Mitsubishi Eclipse Cross японской сборки. За приблизительно 1,6 миллиона рублей можно приобрести полноприводный автомобиль с пробегом до 100 тысяч километров, оснащенный атмосферным мотором и вариатором.
Вторым в списке идет Ford EcoSport, который ранее был официально представлен на российском рынке и производился в стране, на заводе в Набережных Челнах. Эксперт рекомендует выбирать версии с 122-сильным мотором объемом 1.6 и "механикой", либо с 2,0-литровым двигателем и классическим "автоматом". Примерная стоимость шестилетней машины составляет около 1,2 миллиона рублей.
Третьим в списке идет Renault Koleos с отличным соотношением цены и качества. Автомобили с пробегом до 100 тысяч километров и возрастом до шести лет можно найти в среднем за 2 миллиона рублей.
Один из основных плюсов — техническая совместимость с Nissan X-Trail, что обеспечивает доступность дешевых запчастей.
Слегка превышая отметку в 2 миллиона рублей на вторичном рынке, стоит Toyota Venza, возраст которой при этой цене составит около десяти лет. Самый надежный вариант, согласно эксперту, оснащен 185-сильным атмосферным двигателем объемом 2,7 литра и классическим "автоматом" U760E. Привод может быть как передним, так и полным.
Завершает пятерку лучших кроссоверов по соотношению цены и качества еще один японский бренд — Honda Crosstour, который ранее официально поставлялся в Россию из США. За автомобили возрастом около десяти лет с пробегом от 150 до 200 тысяч километров продавцы просят в среднем от 1,8 до 2,3 миллионов рублей.
Этот не самый дешевый вариант, однако, по мнению эксперта, его надежность и высокое качество сборки полностью оправдывают более высокую цену.
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