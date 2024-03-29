Эксперт составил топ-5 кроссоверов с лучшим соотношением цены и качества! Удивительные предложения

Автоэксперты перечислили лучшие в РФ по цене и качеству кроссоверы

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Выбор автомобиля всегда включает в себя важный аспект — соотношение между его ценой и качеством. С учетом этого критерия эксперт из журнала "За рулем", Сергей Зиновьев, составил список кроссоверов, покупка которых, по его мнению, не вызовет сожаления.

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На первом месте оказался Mitsubishi Eclipse Cross японской сборки. За приблизительно 1,6 миллиона рублей можно приобрести полноприводный автомобиль с пробегом до 100 тысяч километров, оснащенный атмосферным мотором и вариатором.

Вторым в списке идет Ford EcoSport, который ранее был официально представлен на российском рынке и производился в стране, на заводе в Набережных Челнах. Эксперт рекомендует выбирать версии с 122-сильным мотором объемом 1.6 и "механикой", либо с 2,0-литровым двигателем и классическим "автоматом". Примерная стоимость шестилетней машины составляет около 1,2 миллиона рублей.

Третьим в списке идет Renault Koleos с отличным соотношением цены и качества. Автомобили с пробегом до 100 тысяч километров и возрастом до шести лет можно найти в среднем за 2 миллиона рублей.

Один из основных плюсов — техническая совместимость с Nissan X-Trail, что обеспечивает доступность дешевых запчастей.

Слегка превышая отметку в 2 миллиона рублей на вторичном рынке, стоит Toyota Venza, возраст которой при этой цене составит около десяти лет. Самый надежный вариант, согласно эксперту, оснащен 185-сильным атмосферным двигателем объемом 2,7 литра и классическим "автоматом" U760E. Привод может быть как передним, так и полным.

Завершает пятерку лучших кроссоверов по соотношению цены и качества еще один японский бренд — Honda Crosstour, который ранее официально поставлялся в Россию из США. За автомобили возрастом около десяти лет с пробегом от 150 до 200 тысяч километров продавцы просят в среднем от 1,8 до 2,3 миллионов рублей.

Этот не самый дешевый вариант, однако, по мнению эксперта, его надежность и высокое качество сборки полностью оправдывают более высокую цену.