Топ-5 самых доступных внедорожников в России: УАЗ "Хантер" лидирует, а китайский Tank 300 с новым рекордом цены

В России наблюдается тенденция к снижению цен на новые автомобили в категории рамных внедорожников, предлагаемых официальными дилерами. Наиболее доступным в этом сегменте является УАЗ "Хантер" Base Fleet, доступный по цене 1 390 000 рублей без учета каких-либо специальных предложений.
На втором месте находится еще один модель от УАЗ — "Патриот". Его базовая версия доступна по цене 1 530 000 рублей, как сообщает портал carsweek. ru.
Цена на китайский автомобиль Tank 300 выросла на 200 000 рублей, и теперь самая доступная версия, названная Adventure, доступна у дилеров за 3 799 000 рублей.
Четвертое место в списке занимает крупный внедорожник Haval H9. Самая доступная версия, Elite, доступна по цене 4 099 000 рублей.
На пятом месте находится внедорожник от компании BAIC, BJ40. В настоящее время его цена начинается от 4 350 000 рублей.
Рейтинг завершают Suzuki Jimny за 4 499 000 рублей и Mitsubishi Pajero Sport по цене 5 590 000 рублей.
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