Топ-5 самых доступных внедорожников в России: УАЗ "Хантер" лидирует, а китайский Tank 300 с новым рекордом цены

Автоэксперты назвали семь самых недорогих рамных внедорожников на рынке РФ

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В России наблюдается тенденция к снижению цен на новые автомобили в категории рамных внедорожников, предлагаемых официальными дилерами. Наиболее доступным в этом сегменте является УАЗ "Хантер" Base Fleet, доступный по цене 1 390 000 рублей без учета каких-либо специальных предложений.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

На втором месте находится еще один модель от УАЗ — "Патриот". Его базовая версия доступна по цене 1 530 000 рублей, как сообщает портал carsweek. ru.

Цена на китайский автомобиль Tank 300 выросла на 200 000 рублей, и теперь самая доступная версия, названная Adventure, доступна у дилеров за 3 799 000 рублей.

Четвертое место в списке занимает крупный внедорожник Haval H9. Самая доступная версия, Elite, доступна по цене 4 099 000 рублей.

На пятом месте находится внедорожник от компании BAIC, BJ40. В настоящее время его цена начинается от 4 350 000 рублей.

Рейтинг завершают Suzuki Jimny за 4 499 000 рублей и Mitsubishi Pajero Sport по цене 5 590 000 рублей.