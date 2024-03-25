Удивительное обновление: новый Kia K4 выходит на автомобильный рынок с инновационными возможностями

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Новый Kia K4: революционные изменения в дизайне и технологиях

1:03
Авто

Новый Kia K4 представляет собой значительно обновленную модель, которая существенно отличается от предыдущего Kia Forte, особенно визуально. Хотя конкретные характеристики производительности еще не были представлены, Kia уже опубликовала полные изображения своего нового компактного седана перед его публичным дебютом на автошоу в Нью-Йорке 27 марта.

Новый Kia K4: революционные изменения в дизайне и технологиях
Фото: Wikipedia by Benespit is licensed under CC BY-SA 4.0

Внешний дизайн нового K4 напоминает более маленький K3, который вытесняет модель Rio, и, хотя автомобиль имеет спортивную линию крыши, он все еще является седаном с традиционной крышкой багажника.

Интересное изменение также затрагивает интерьер — новый K4 оснащен двойной системой экранов, управляемых сенсорными кнопками и регулирующими клавишами для управления климатом и мультимедиа, а также с удобными функциональными кнопками для водителя и пассажиров. Седан будет предлагаться с различными вариантами обивки и цветов интерьера, а его продажи в США начнутся позже в этом году после дебюта на автосалоне в Нью-Йорке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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