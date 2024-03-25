BMW взрывает рынок: новые электромобили станут вашими собственными энергетическими станциями

BMW представила Neue Klasse — долгожданную платформу для электромобилей, которая дебютирует в следующем году с внедорожником.
Новая архитектура поддерживает двустороннюю зарядку, что позволит будущим моделям, таким как iX3 SUV и i3 седан, функционировать как энергетические банки для зарядки дома, бытовых приборов и других устройств. BMW также обещает улучшение скорости зарядки и запаса хода благодаря переходу на круглые элементы аккумуляторов шестого поколения.
Компания планирует поэтапное внедрение двусторонней зарядки и выпуск нескольких моделей на базе Neue Klasse к 2028 году, а к концу десятилетия более половины годовых продаж BMW ожидается приходящимися на электромобили.
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