Опасная тайна: Mercedes-Benz отзывает SUV из-за угрозы возгорания

Mercedes-Benz объявил об отзыве 116 020 внедорожников из-за опасности возгорания

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Mercedes-Benz объявил о масштабном отзыве 116 020 внедорожников, построенных с 2019 по 2024 годы, из-за потенциальной угрозы возгорания. Проблема касается разъема 48 вольтового заземления, который может ослабиться, что приведет к нагреванию и риску возникновения пожара.

Фото: Wikipedia by M 93 is licensed under CC BY-SA 3.0

Этот разъем расположен под передним пассажирским сиденьем. Отзыв затронет модели GLC-Class и GLS-Class, включая высокопроизводительные AMG и роскошный Maybach GLS600. Ремонт заключается в проверке и, при необходимости, затяжке заземляющего кабеля, который будет проводиться у дилеров.

Производитель обещает, что проблема не проявится до момента, когда кабель реально ослабнет, и только тогда могут появиться предупреждающие сообщения относительно электроснабжения автомобиля.