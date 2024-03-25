Секреты безопасности на дороге: как заставить водителя сзади держать дистанцию

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Как обеспечить безопасное расстояние на дороге: советы от представителя ГИБДД

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Авто

Представитель ГИБДД предоставил ряд советов о том, как научить водителей соблюдать безопасное расстояние на дороге. Один из методов — использование мигания стоп-сигналами, чтобы предупредить водителя сзади о слишком малой дистанции.

Как обеспечить безопасное расстояние на дороге: советы от представителя ГИБДД
Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

В случае агрессивного поведения со стороны водителя сзади рекомендуется предоставить ему возможность обогнать ваш автомобиль, соблюдая при этом ПДД и скоростной режим. Главное в такой ситуации — соблюдение безопасности и увеличение дистанции до движущегося впереди автомобиля, чтобы избежать столкновения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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