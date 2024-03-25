Новый метод мошенников на дороге, который заставит вас задуматься

Автоподставы на дороге: как обманщики используют новые методы для устроения столкновений

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Представитель ГИБДД, выступая на портале njcar. ru, поделился информацией о новом способе автоподстав на дороге, который особенно опасен на нерегулируемых перекрестках с интенсивным движением.

Фото: Wikipedia by Avtodor is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Мошенники подают сигналы руками и моргают фарами, чтобы убедить водителя на второстепенной дороге, что он может двигаться, после чего срываются с места и происходит столкновение.

Доказать намеренность такого мошенничества может быть сложно, поэтому водителям следует быть всегда бдительными на дороге и не доверять слишком быстро неожиданным жестам других участников движения. Злоумышленники, как правило, используют малораспространенные японские автомобили с правым рулем, так как страховые компании вынуждены выплачивать значительные суммы за ущерб, нанесенный таким транспортным средствам.