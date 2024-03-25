Стало известно, почему опасно выкручивать руль до упора

Как правильно обращаться с гидроусилителем рулевого управления автомобиля

0:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Владелец сетевого автосервиса предостерегает водителей о возможных проблемах, связанных с неправильным использованием гидроусилителя руля.

Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES is licensed under CC BY 2.0

Парковка с удержанием руля в крайнем положении может вызвать излишнее давление в системе, что приводит к повреждению компонентов, включая соединительные шланги и насос гидроусилителя.

Рекомендуется избегать удерживания руля в крайнем положении и после поворота до упора рекомендуется слегка повернуть его в противоположную сторону, чтобы предотвратить перегрузку системы рулевого управления.