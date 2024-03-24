Фразы, которые могут вас лишить водительских прав: узнайте, как не наступить на грабли

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Чего следует избегать говорить сотрудникам ГИБДД: советы на будущее

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Сотрудники ГИБДД делятся советами о том, как водителям вести себя при остановке. Важно избегать попыток демонстрации своих юридических знаний и не угрожать жалобами при коммуникации с инспекторами.

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"Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем это был водитель был виноват в аварии…Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку", — заявил сотрудник дорожной полиции.

Об этом сообщает телеграмм канал ГИБДД.

"Бывает так: останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы. И начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" — вспоминает инспектор.

Такие действия могут только усложнить ситуацию и стать дополнительным поводом для проверок со стороны сотрудников дорожной полиции.