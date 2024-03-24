Водители, будьте осторожны: что случится при наезде на сплошную линию

Нарушение ПДД: что произойдет при наезде одним колесом на сплошную линию?

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При наезде одним колесом на сплошную линию водителя оштрафуют, даже если это предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Камеры фиксируют такие нарушения, которые нельзя успешно оспорить в суде, поэтому штрафирование стало устоявшейся практикой.

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Независимо от типа транспортного средства, водители подпадают под действие ПДД и обязаны соблюдать запрет на наезд на сплошную линию, действующий для всех участников дорожного движения.