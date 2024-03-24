Шины для авто: секреты выбора, которые производители не хотят, чтобы вы знали

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Как выбрать идеальные автомобильные шины: советы экспертов и ключевые критерии

0:38
Авто

Современный рынок автомобильных покрышек представляет огромный выбор, что может запутать покупателей. Однако, с советами экспертов и ключевыми критериями выбора, вы можете избежать ошибок при покупке.

Как выбрать идеальные автомобильные шины: советы экспертов и ключевые критерии
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Важно обратить внимание на изготовителя и тип резины, особенно при выборе между всесезонными и летними шинами. Предпочтение следует отдавать известным брендам в среднем ценовом сегменте.

При оценке состояния шин уделите внимание протектору и корду, чтобы избежать дефектов. И помните, что хоть стоимость играет роль, не стоит экономить на качестве, так как безопасность на дороге прежде всего.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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