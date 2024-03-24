Синие лампы в фары: разрешено или запрещено?

Установка синих ламп в фары автомобиля может быть серьезным нарушением, так как синий цвет обычно используется на специальных транспортных средствах. Это может ввести в заблуждение других участников дорожного движения.
Однако, если синие габариты были установлены заводом-изготовителем и включены в комплектацию автомобиля при покупке из салона, то использование таких ламп не является нарушением.
В противном случае, эксплуатация автомобиля с самостоятельно установленными синими лампами может быть запрещена законом.
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