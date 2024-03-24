Официальные дилеры обманывают: 6 дорогих дополнений для автомобиля, которые можно купить дешевле

Портал iReactor опубликовал список из 10 дополнительных опций, которые не стоит приобретать в официальном дилерском центре при покупке нового автомобиля. Среди них металлическая защита двигателя, оригинальная мультимедийная система, специальные версии автомобилей с дополнительным оборудованием, штатные багажники на крышу, парктроники, камеры заднего вида и другие аксессуары.
Вместо этого можно приобрести аналогичные продукты за более низкую цену вне дилерского центра или в автомобильных магазинах. Однако стоит помнить, что установка опций вне дилерского центра может привести к потере гарантии, поэтому необходимо изучить гарантийные условия производителя автомобиля перед принятием решения о покупке дополнительного оборудования.
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