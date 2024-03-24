Как вырванный пистолет на АЗС может стать ДТП?

Вырванный пистолет на автозаправочной станции (АЗС) рассматривается как Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водителю следует немедленно остановить автомобиль после случившегося.
Если проблема обнаруживается позже, то необходимо вернуться на заправку, убрать пистолет и сообщить о случившемся.
Попытки скрыть ситуацию могут привести к серьезным последствиям, включая лишение прав на 1-1,5 года за скрытие с места ДТП.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.