Как вырванный пистолет на АЗС может стать ДТП?

Вырванный пистолет на АЗС: что делать и почему это считается ДТП?

0:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Вырванный пистолет на автозаправочной станции (АЗС) рассматривается как Дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Водителю следует немедленно остановить автомобиль после случившегося.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Если проблема обнаруживается позже, то необходимо вернуться на заправку, убрать пистолет и сообщить о случившемся.

Попытки скрыть ситуацию могут привести к серьезным последствиям, включая лишение прав на 1-1,5 года за скрытие с места ДТП.