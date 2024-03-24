Можно ли садиться за руль после анестезии?

Автомобиль и зубная анестезия: важные аспекты безопасности

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После местной зубной анестезии, используемой в обычном лечении и удалении зубов, побочные эффекты вряд ли должны возникнуть, хотя возможны недомогания в отдельных случаях.

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Однако следует быть осторожным из-за возможной аллергической реакции на компоненты анестезии. Если процедура проводилась под седацией, пациенту придется оставаться в стационаре на наблюдении в течение двух часов, прежде чем ему разрешат уехать домой.

Обычно после этого пациент может водить автомобиль.