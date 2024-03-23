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Новый рейтинг объясняют: эти кроссоверы вытесняют внедорожники с бездорожья

Кроссоверы прошлых лет, которые покоряют бездорожье не хуже внедорожников

0:42
Авто

Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг кроссоверов прошлых лет, которые обладают уникальной способностью покорять бездорожье, соперничая с настоящими внедорожниками.

Кроссоверы прошлых лет, которые покоряют бездорожье не хуже внедорожников
Фото: Wikipedia by IFCAR

В этом списке лидируют такие модели, как Kia Sorento первой генерации, Suzuki Grand Vitara третьей генерации, Renault Duster, Subaru Forester третьей генерации и Land Rover Freelander второго поколения. Эти автомобили отличаются прочной конструкцией, высокими внедорожными характеристиками и разнообразием моторных гамм.

Стоимость данных автомобилей на вторичном рынке оказывается весьма привлекательной, что делает их востребованными среди любителей активного отдыха и бездорожных приключений.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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