Новый рейтинг объясняют: эти кроссоверы вытесняют внедорожники с бездорожья

Кроссоверы прошлых лет, которые покоряют бездорожье не хуже внедорожников

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Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг кроссоверов прошлых лет, которые обладают уникальной способностью покорять бездорожье, соперничая с настоящими внедорожниками.

Фото: Wikipedia by IFCAR

В этом списке лидируют такие модели, как Kia Sorento первой генерации, Suzuki Grand Vitara третьей генерации, Renault Duster, Subaru Forester третьей генерации и Land Rover Freelander второго поколения. Эти автомобили отличаются прочной конструкцией, высокими внедорожными характеристиками и разнообразием моторных гамм.

Стоимость данных автомобилей на вторичном рынке оказывается весьма привлекательной, что делает их востребованными среди любителей активного отдыха и бездорожных приключений.