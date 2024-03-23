Новый рейтинг объясняют: эти кроссоверы вытесняют внедорожники с бездорожья

Эксперты "Российской газеты" составили рейтинг кроссоверов прошлых лет, которые обладают уникальной способностью покорять бездорожье, соперничая с настоящими внедорожниками.
В этом списке лидируют такие модели, как Kia Sorento первой генерации, Suzuki Grand Vitara третьей генерации, Renault Duster, Subaru Forester третьей генерации и Land Rover Freelander второго поколения. Эти автомобили отличаются прочной конструкцией, высокими внедорожными характеристиками и разнообразием моторных гамм.
Стоимость данных автомобилей на вторичном рынке оказывается весьма привлекательной, что делает их востребованными среди любителей активного отдыха и бездорожных приключений.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.