Стекло в опасности: как самостоятельно избавиться от царапин и спасти свою машину

Появление царапин на переднем стекле автомобиля — вопрос времени. Даже если водителю удаётся избежать неправильной мойки или удаления наледи, стеклоочистители всё равно могут повредить поверхность, оставив потёртости и мелкие царапины.
Несколько мелких песчинок, затесавшихся между стеклоочистителем и стеклом, со временем приведут к заметным повреждениям, видимым невооруженным глазом.
Важно помнить, что чистота лобового стекла не только придает автомобилю эстетичный вид, но и является залогом безопасности. Хорошая новость заключается в том, что устранить мелкие царапины можно самостоятельно, без обращения к мастеру.
Полировка стекла в домашних условиях представляет собой эффективный способ избавиться от мелких царапин и потертостей. Существует несколько методов, подходящих для использования в быту.
Хотя ручная полировка требует много времени и усилий, процесс можно ускорить, используя шлифовальную машинку с кругом из войлока, на который наносится состав для полировки. Если нужно обработать только определённую область, её можно заклеить малярным скотчем, обработав лишь участки с потертостями и царапинами.
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