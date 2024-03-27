Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малиновская прокомментировала новость о признании Пугачёвой иноагентом
"Яндекс" будет возвращать стоимость поездок при катастрофах, массовой эвакуации и ЧС
Кинологи назвали факторы, которые помогут решить: завести собаку или нет
Пирог с яблоками и карамелью: сладкий карамельный соус делает выпечку бесподобной
Ограничения использования золы: когда следует избегать и почему
Ответственность владельца аварийного рудника "Пионер" застрахована в СК "СОГАЗ"
Новый Kia K4 2025 представлен в Нью-Йорке
Кибермошенники начали создавать поддельные сайты отелей Турции
Проактивный уход за кожей: новый взгляд на старение
Стекло в опасности: как самостоятельно избавиться от царапин и спасти свою машину

Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля, не обращаясь к мастеру

Авто

Появление царапин на переднем стекле автомобиля — вопрос времени. Даже если водителю удаётся избежать неправильной мойки или удаления наледи, стеклоочистители всё равно могут повредить поверхность, оставив потёртости и мелкие царапины.

Как убрать царапины с лобового стекла автомобиля, не обращаясь к мастеру
Фото: Wikipedia by Tysto

Несколько мелких песчинок, затесавшихся между стеклоочистителем и стеклом, со временем приведут к заметным повреждениям, видимым невооруженным глазом.

Важно помнить, что чистота лобового стекла не только придает автомобилю эстетичный вид, но и является залогом безопасности. Хорошая новость заключается в том, что устранить мелкие царапины можно самостоятельно, без обращения к мастеру.

Полировка стекла в домашних условиях представляет собой эффективный способ избавиться от мелких царапин и потертостей. Существует несколько методов, подходящих для использования в быту.

  • Первый метод: зубная паста. Зубная паста отлично подходит для полировки. Ею можно чистить окна, зеркала, блестящие поверхности и металлические детали. Она поможет убрать незначительные потертости и мелкие царапины. Для этого нужно нанести зубную пасту на мягкую ткань или ватный диск и отполировать стекло. Желательно выбирать отбеливающую пасту, обладающую абразивным эффектом, и можно усилить абразивность, добавив порошок пищевой соды.
  • Второй метод: паста ГОИ. Эта паста предназначена для полировки стекла и металла. Для использования её надо нанести на мягкую ткань, смоченную керосином или бензином, и затем нанести на стекло. Стекло нужно покрыть промышленным маслом и полировать до исчезновения царапин, время от времени нанося свежую пасту. После полировки избытки пасты следует удалить сухой мягкой тряпкой.

Хотя ручная полировка требует много времени и усилий, процесс можно ускорить, используя шлифовальную машинку с кругом из войлока, на который наносится состав для полировки. Если нужно обработать только определённую область, её можно заклеить малярным скотчем, обработав лишь участки с потертостями и царапинами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю

Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.

МК: адвокаты, защищающие обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе", получают угрозы
Рассматриваем несколько способов, как использовать картон и газеты в огороде
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Винер считает, что россияне, которые отправятся на Олимпиаду в Париж — "команда бомжей"
Карликовые киски: эти породы можно заводить по 10 штук, места хватит всем
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Вы можете считать себя монстром, если не делаете этого: в чем кот нуждается больше всего
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Сводка с фронта: уничтожен подземный бункер с офицерами НАТО, освобождено село Весёлое
Сводка с фронта: уничтожен подземный бункер с офицерами НАТО, освобождено село Весёлое
Последние материалы
Пострадавший в Crocus City Hall Сараев рассказал, что выжил благодаря удаче
Ветеринар рассказал о признаках расположения кота к хозяевам
Express: Харьков погрузится во мрак после из-за разрушения объектов критической инфраструктуры
Дельфиниум обладает удивительной красотой
Запечённый картофель с чесноком и травами: рецепт приготовления
В Житомирской, Киевской и еще десяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Организатор и участники экстремистской группировки "Алля-Аят"* были задержаны в Ростове-на-Дону
Ученые: бытовая химия может быть опасна для мозга и способствовать развитию заболеваний
Немецкие журналисты спрогнозировали завершение конфликта на Украине в 2024 году
В конце марта в США начнутся поставки первых в истории "умных пистолетов"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников