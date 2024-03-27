Избавьтесь от разводов на стекле приборки с этим простым средством

Как быстро очистить панель приборов от загрязнений: хитрость опытных автомобилистов

Каждый водитель осознает важность поддержания чистоты приборной панели своего транспортного средства. Это связано с тем, что даже малейшее пятнышко может вызвать неправильное чтение индикации различных приборов.

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Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо сразу же очищать стекло приборной панели при появлении загрязнений на его поверхности.

Однако следует это делать осторожно, поскольку появление царапин и разводов лишь усугубит проблему. К счастью, существует материал, который способен устранить практически любые загрязнения, не повреждая стеклянную поверхность.

Речь идет о кофейном фильтре. Пройдя мягкой бумажкой по приборной панели, можно легко удалить пятна и прочие загрязнения, не оставляя следов на поверхности. Благодаря отсутствию абразивных частиц, стекло не поцарапается, а разводов не останется.

Кроме того, на стеклянной поверхности не останутся ворсинки, что делает кофейный фильтр предпочтительнее бумажной салфетки.