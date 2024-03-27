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Весенний уход за автомобилем: 5 процедур, которые должен знать каждый владелец

Автоэксперт Мершиев рассказал, что обязательно нужно сделать с машиной весной

2:41
Авто

С наступлением весны каждый ответственный владелец автомобиля должен провести ряд процедур для поддержания его в отличном состоянии. Владелец и руководитель сети автосервисов Fit Service Андрей Мершиев подчеркнул в интервью для "Российской газеты", что после зимы следует обратить особое внимание на техническое состояние своего транспортного средства.

Автоэксперт Мершиев рассказал, что обязательно нужно сделать с машиной весной
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

"Я рекомендую всем автовладельцам проводить осмотр автомобиля каждые полгода. Хотя временные рамки не строги, но проверка после зимы — оптимальное решение. Важно убедиться в исправности ходовой части, состоянии основных технических жидкостей, ремней приводных устройств, тормозных колодок, щеток стеклоочистителя и системы кондиционирования.

Замена технических жидкостей вовремя помогает сохранить долговечность автомобиля и его основных компонентов.

Например, многие владельцы не знают, что антифриз, подобно маслу, требует периодической замены в соответствии с регламентом или состоянием. Проверка антифриза лучше проводить в автосервисе с помощью специального инструмента — рефрактометра. Этот прибор определяет температуру замерзания жидкости и другие важные параметры. Обычно антифриз на новом автомобиле меняют через 5 лет эксплуатации, а на подержанном — каждые два года.

Однако многие забывают, когда производилась последняя замена, поэтому регулярная проверка — это простой и эффективный способ поддержания системы охлаждения в работоспособном состоянии и предотвращения перегрева двигателя.

Тормозная жидкость подвержена влажности, что приводит к её загрязнению. За два года в системе может накопиться до 5% воды, что снижает температуру кипения жидкости. Состояние тормозной жидкости также рекомендуется проверять специальным инструментом и своевременно заменять её при необходимости.

Изменение масла в двигателе зависит от пробега, но также учитывает условия эксплуатации автомобиля в России. Производитель масла обычно рекомендует замену каждые 10-15 тысяч километров пробега, но мы советуем рассчитывать на 7,5 тысяч километров из-за суровых климатических условий.

Окружающая среда также оказывает влияние на состояние масла из-за городской пыли, сажи и грязи, что приводит к его загрязнению. Частые прогревы автомобиля в зимнее время также сокращают ресурс масла. Поэтому замена масла после зимы — это оптимальное решение.

Кроме того, после зимы рекомендуется заменить такие расходные материалы, как воздушный и салонный фильтры, а также щетки стеклоочистителя, а также периодически — тормозные колодки", — подчеркнул Мершиев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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