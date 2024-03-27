Весенний уход за автомобилем: 5 процедур, которые должен знать каждый владелец

С наступлением весны каждый ответственный владелец автомобиля должен провести ряд процедур для поддержания его в отличном состоянии. Владелец и руководитель сети автосервисов Fit Service Андрей Мершиев подчеркнул в интервью для "Российской газеты", что после зимы следует обратить особое внимание на техническое состояние своего транспортного средства.
"Я рекомендую всем автовладельцам проводить осмотр автомобиля каждые полгода. Хотя временные рамки не строги, но проверка после зимы — оптимальное решение. Важно убедиться в исправности ходовой части, состоянии основных технических жидкостей, ремней приводных устройств, тормозных колодок, щеток стеклоочистителя и системы кондиционирования.
Замена технических жидкостей вовремя помогает сохранить долговечность автомобиля и его основных компонентов.
Например, многие владельцы не знают, что антифриз, подобно маслу, требует периодической замены в соответствии с регламентом или состоянием. Проверка антифриза лучше проводить в автосервисе с помощью специального инструмента — рефрактометра. Этот прибор определяет температуру замерзания жидкости и другие важные параметры. Обычно антифриз на новом автомобиле меняют через 5 лет эксплуатации, а на подержанном — каждые два года.
Однако многие забывают, когда производилась последняя замена, поэтому регулярная проверка — это простой и эффективный способ поддержания системы охлаждения в работоспособном состоянии и предотвращения перегрева двигателя.
Тормозная жидкость подвержена влажности, что приводит к её загрязнению. За два года в системе может накопиться до 5% воды, что снижает температуру кипения жидкости. Состояние тормозной жидкости также рекомендуется проверять специальным инструментом и своевременно заменять её при необходимости.
Изменение масла в двигателе зависит от пробега, но также учитывает условия эксплуатации автомобиля в России. Производитель масла обычно рекомендует замену каждые 10-15 тысяч километров пробега, но мы советуем рассчитывать на 7,5 тысяч километров из-за суровых климатических условий.
Окружающая среда также оказывает влияние на состояние масла из-за городской пыли, сажи и грязи, что приводит к его загрязнению. Частые прогревы автомобиля в зимнее время также сокращают ресурс масла. Поэтому замена масла после зимы — это оптимальное решение.
Кроме того, после зимы рекомендуется заменить такие расходные материалы, как воздушный и салонный фильтры, а также щетки стеклоочистителя, а также периодически — тормозные колодки", — подчеркнул Мершиев.
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