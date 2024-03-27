Эксперты шокируют: ваш аккумулятор может прослужить вам вдвое дольше, чем вы думали

Эксперт "За рулем" рассказал, когда нужно менять АКБ, чтобы сэкономить

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Производители автомобильных аккумуляторов обычно утверждают, что их продукция прослужит владельцу около 24 месяцев или до пробега в 100 тысяч километров. Тем не менее, эксперты из журнала "За рулем" поделились своим личным опытом, утверждая, что смогли использовать аккумулятор в течение восьми лет.

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Они также дали рекомендации о том, как следить за состоянием аккумулятора и когда его лучше заменить.

Рекомендуется проверить состояние аккумулятора после прихода весны. При работающем двигателе напряжение должно быть в диапазоне от 14,0 до 14,4 В, а при заглушенном — от 12,5 до 12,6 В. Если напряжение ниже, рекомендуется зарядить аккумулятор специальным устройством. Через несколько недель следует повторить измерения.

Если показатели остаются не в норме, скорее всего, потребуется приобрести новый аккумулятор в ближайшее время.

Эксперты советуют покупать аккумуляторы весной, когда спрос на них обычно снижается. Тем не менее, они отмечают, что цены на автомобильные аккумуляторы в настоящее время повысились из-за увеличения стоимости компонентов, включая свинец. Ожидать скорого снижения цен не стоит.

Также не рекомендуется использовать аккумулятор автомобиля с запущенным двигателем другого автомобиля, чтобы избежать повреждения электроники помощника системы автомобиля.