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Эксперты шокируют: ваш аккумулятор может прослужить вам вдвое дольше, чем вы думали

Эксперт "За рулем" рассказал, когда нужно менять АКБ, чтобы сэкономить

1:29
Авто

Производители автомобильных аккумуляторов обычно утверждают, что их продукция прослужит владельцу около 24 месяцев или до пробега в 100 тысяч километров. Тем не менее, эксперты из журнала "За рулем" поделились своим личным опытом, утверждая, что смогли использовать аккумулятор в течение восьми лет.

Эксперт "За рулем" рассказал, когда нужно менять АКБ, чтобы сэкономить
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Они также дали рекомендации о том, как следить за состоянием аккумулятора и когда его лучше заменить.

Рекомендуется проверить состояние аккумулятора после прихода весны. При работающем двигателе напряжение должно быть в диапазоне от 14,0 до 14,4 В, а при заглушенном — от 12,5 до 12,6 В. Если напряжение ниже, рекомендуется зарядить аккумулятор специальным устройством. Через несколько недель следует повторить измерения.

Если показатели остаются не в норме, скорее всего, потребуется приобрести новый аккумулятор в ближайшее время.

Эксперты советуют покупать аккумуляторы весной, когда спрос на них обычно снижается. Тем не менее, они отмечают, что цены на автомобильные аккумуляторы в настоящее время повысились из-за увеличения стоимости компонентов, включая свинец. Ожидать скорого снижения цен не стоит.

Также не рекомендуется использовать аккумулятор автомобиля с запущенным двигателем другого автомобиля, чтобы избежать повреждения электроники помощника системы автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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