Пробег — ложь: 3 секретные признаки, которые помогут вам избежать мошенничества на рынке авто

Эксперты рассказали, как выяснить, скручен ли пробег автомобиля: простые трюки

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Приобретая автомобиль на вторичном рынке, каждый покупатель надеется, что информация о его пробеге соответствует действительности.

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Честные продавцы всегда предоставляют правдивую информацию о пройденном автомобилем расстоянии.

Тем не менее, существуют люди, которые не проявляют такую честность. Они стремятся продать автомобиль по более высокой цене и могут изменять данные одометра, уменьшая пробег.

Тем не менее, существует несколько признаков, которые помогут даже новичку в автомобильном деле выявить подобные махинации.

1. Деления одометра

Если одометр не является электронным и имеет механические "кружочки"-деления, важно обратить внимание на их состояние.

Наличие заметных щелей между делениями может быть признаком вмешательства в работу прибора. Также нестандартный цвет делений может свидетельствовать о подобных манипуляциях.

2. Предупреждающие значки

Если одометр является электронным, наличие предупреждающего значка может указывать на изменение его данных.

Этот сигнал может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Поэтому перед покупкой следует внимательно изучить руководство по ремонту и эксплуатации.

3. Состояние других деталей

Если пробег кажется невысоким, но некоторые детали автомобиля выглядят изношенными, это может вызвать подозрения у покупателя.

Особое внимание следует обратить на состояние шин. Недостаточная глубина протектора может быть опасным сигналом. Также следует обратить внимание на износ на руле: наличие потёртостей может свидетельствовать о длительном и регулярном использовании автомобиля.

Тем не менее, следует помнить, что продавец мог заменить или обновить определенные детали непосредственно перед продажей автомобиля.