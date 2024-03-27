Нелегальные ДХО: как избежать штрафа и лишения водительских прав

В ГИБДД раскрыли метод избежать лишения прав за светодиодные ДХО

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Дневные ходовые огни (ДХО) призваны увеличить безопасность автомобилей на дорогах. Но многие автомобили не оснащены ими с завода. Впрочем, есть умельцы-автолюбители, которые решают эту проблему, устанавливая светодиодные ДХО самостоятельно или обращаясь в автосервис.

Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД, опрошенный порталом njcar.ru, разъяснил, можно ли избежать лишения водительских прав в случае обнаружения таких изменений.

По официальной позиции, самостоятельная установка несертифицированных ДХО рассматривается как вмешательство в оригинальную конструкцию автомобиля и попадает под обновленные критерии, делающие эксплуатацию транспортных средств незаконной.

Согласно одному из пунктов документа, использование автомобиля запрещено, если "количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют заводской конструкции".

Это означает, что все несертифицированные световые устройства, добавленные на автомобиль после производства, подпадают под запрет. Следовательно, владелец автомобиля с неоригинальными ДХО может быть оштрафован в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

Полиция вправе наказать водителя, у которого установлены ДХО самостоятельно, согласно части 3 статьи 12.5 КоАП, что может привести к лишению водительских прав на год.

Тем не менее, Верховный Суд РФ определил, что лишение прав применимо лишь при использовании нестандартной оптики с запрещенным цветом, например, красных светодиодов в передней части автомобиля. Если нестандартные ДХО излучают белый свет, лишение прав является неправомерным.

В таком случае полиция может составить протокол только по части 1 статьи 12.5 КоАП, что подразумевает небольшой штраф в 500 рублей, без лишения прав. Тем не менее, они также могут выдать предписание о снятии нелегальных ДХО в течение 10 дней, после чего их придется удалить и пройти технический осмотр.