Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очевидец теракта, принятый иноагентами за сотрудника ФСБ, оказался строителем
Сергей Светлаков спас Сергея Бурунова во время атаки террористов на "Крокус Сити Холл"
NBA: любознательность повышает когнитивные функции мозга пожилых людей
Лучники из России отказались участвовать в Олимпиаде-2024 во Франции
Названы 5 самых интересных фактов о собаках
Летний туристический сезон в Турции объявляется открытым
Россиянам сообщили об угрозе кровотечений и возникновении проблем с печенью из-за приема БАДов
В сети появилось видео, на котором Никита Кологривый покидает спецприёмник
Власти предложили приостанавливать специальный учет ИП, работающих с драгметаллами, если у них истекла лицензия
Нелегальные ДХО: как избежать штрафа и лишения водительских прав

В ГИБДД раскрыли метод избежать лишения прав за светодиодные ДХО

2:04
Авто

Дневные ходовые огни (ДХО) призваны увеличить безопасность автомобилей на дорогах. Но многие автомобили не оснащены ими с завода. Впрочем, есть умельцы-автолюбители, которые решают эту проблему, устанавливая светодиодные ДХО самостоятельно или обращаясь в автосервис.

В ГИБДД раскрыли метод избежать лишения прав за светодиодные ДХО
Фото: Официальный телеграм-канал ГИБДД России

Представитель ГИБДД, опрошенный порталом njcar.ru, разъяснил, можно ли избежать лишения водительских прав в случае обнаружения таких изменений.

По официальной позиции, самостоятельная установка несертифицированных ДХО рассматривается как вмешательство в оригинальную конструкцию автомобиля и попадает под обновленные критерии, делающие эксплуатацию транспортных средств незаконной.

Согласно одному из пунктов документа, использование автомобиля запрещено, если "количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют заводской конструкции".

Это означает, что все несертифицированные световые устройства, добавленные на автомобиль после производства, подпадают под запрет. Следовательно, владелец автомобиля с неоригинальными ДХО может быть оштрафован в соответствии со статьей 12.5 КоАП.

Полиция вправе наказать водителя, у которого установлены ДХО самостоятельно, согласно части 3 статьи 12.5 КоАП, что может привести к лишению водительских прав на год.

Тем не менее, Верховный Суд РФ определил, что лишение прав применимо лишь при использовании нестандартной оптики с запрещенным цветом, например, красных светодиодов в передней части автомобиля. Если нестандартные ДХО излучают белый свет, лишение прав является неправомерным.

В таком случае полиция может составить протокол только по части 1 статьи 12.5 КоАП, что подразумевает небольшой штраф в 500 рублей, без лишения прав. Тем не менее, они также могут выдать предписание о снятии нелегальных ДХО в течение 10 дней, после чего их придется удалить и пройти технический осмотр.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Последние материалы
NBA: любознательность повышает когнитивные функции мозга пожилых людей
В ГИБДД раскрыли метод избежать лишения прав за светодиодные ДХО
Лучники из России отказались участвовать в Олимпиаде-2024 во Франции
Названы 5 самых интересных фактов о собаках
Летний туристический сезон в Турции объявляется открытым
Россиянам сообщили об угрозе кровотечений и возникновении проблем с печенью из-за приема БАДов
В сети появилось видео, на котором Никита Кологривый покидает спецприёмник
Власти предложили приостанавливать специальный учет ИП, работающих с драгметаллами, если у них истекла лицензия
Как обучить коз работать тягловыми лошадьми
"Метриум": на квартиру в Москве средней семье нужно копить больше семи лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников