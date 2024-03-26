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Секретная правда об автомобилях: почему современные модели становятся менее надежными

Эксперт Васильев назвал главную проблему современных автомобилей

1:46
Авто

Утверждения о том, что современные автомобили менее надежные, чем их предшественники, на самом деле имеют основания. Это объясняется как экономическими, так и техническими факторами, подчеркнул автоэксперт Егор Васильев в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт Васильев назвал главную проблему современных автомобилей
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В контексте экономических факторов специалист отметил, что для производителей создание автомобилей, которые не ломаются, фактически невыгодно. В то же время, базовая работоспособность ключевых узлов, особенно в период гарантии, по его словам, практически не изменилась.

"Все, что происходит с автомобилями после окончания гарантийного периода, должно приносить прибыль как дилерам, так и производителям. Следовательно, они должны подвергаться поломкам", — пояснил Васильев.

Вторая проблема, приведшая к ухудшению качества автомобилей, заключается в усложненной интеграции множества информационных и развлекательных технологий. По мнению эксперта, это не только усложняет автомобили, но и снижает их надежность.

"В целом, надежность сложной системы всегда ниже надежности самого ненадежного ее элемента", — отметил Васильев.

Согласно его мнению, здесь действует прямая зависимость: чем дороже и сложнее автомобиль с точки зрения информационных и развлекательных технологий, тем больше вероятность частых сбоев и поломок.

Таким образом, проблема кроется не столько в снижении качества самих машин, сколько в растущей сложности современных автомобилей, что делает их менее склонными к безотказной работе, добавил собеседник.

"Быстрая сменяемость моделей также мешает накоплению достоверной статистики отказов. Ведь каждая новая модель зачастую представляет собой новую платформу с новой электроникой, иногда с радикальными изменениями", — добавил Васильев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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