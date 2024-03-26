Встречайте новый Ларгус: Lodgy от Renault готовит революцию на российском рынке

В Россию привезли доступную замену Lada Largus с двигателем от Дастера

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Известно, что производство популярного универсала Лада Ларгус в больших объемах на заводе АвтоВаз давно приостановлено, что привело к серьезному дефициту данного автомобиля на российском рынке. Ларгус всегда пользовался популярностью у российских потребителей благодаря своей вместительности, надежности и комфорту.

Однако, анализ предложений, проведенный порталом njcar. ru, показал, что на российский рынок поступила отличная альтернатива Ларгусу — автомобиль с использованием двигателя Renault Duster.

Последние партии Ларгусов, выпущенные в ограниченном количестве в 2023 году, продавались по цене 2,5 миллиона рублей. Однако, теперь за те же деньги в России доступен новый Lodgy, который не уступает отечественному бестселлеру ни в чем. Этот компактвэн выпускается под брендами Dacia и Renault.

Габариты Renault Lodgy составляют 4498 мм в длину, 1751 мм в ширину, 1696 мм в высоту, с колесной базой 2810 мм, что соответствует размерам Ларгуса. Обе модели разработаны на базе платформы B0.

Дизайн 7-местного Lodgy с конфигурацией сидений 2/3/2, аналогичной Ларгусу, представляет собой очень функциональное решение, что делает его особенно привлекательным для российских водителей.

В оснащение Renault Lodgy входят: подогрев сидений первого ряда, четыре подушки безопасности, система стабилизации ESP, кондиционер, мультимедийная система и камера заднего вида.

В качестве силового агрегата Renault Lodgy предлагается дизельный мотор K9K, который хорошо знаком российским автолюбителям благодаря Renault Duster. Этот двигатель объемом 1,5 литра обладает мощностью 85 лошадиных сил и работает с 5-ступенчатой механической коробкой передач.