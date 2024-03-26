Как избавиться от назойливого скрипа стеклоочистителей: простые советы для тишины в вашем автомобиле

Почему скрипят дворники автомобиля: четыре возможные причины

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Часто стеклоочистители становятся источником неприятного звука, что может вызывать раздражение как у водителя, так и у пассажиров в салоне транспортного средства. Невозможно просто игнорировать этот "лишний" звук, поскольку причины его возникновения могут быть разнообразными и могут указывать на наличие неисправностей.

Фото: Own work by Spurzem - Lothar Spurzem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license

Одной из наиболее распространённых причин является загрязнение стекла, которое может привести к скрипу. В таком случае достаточно просто вымыть лобовое стекло. Также скрип может возникнуть из-за царапин на стекле, которые заставляют стеклоочистители "застревать" и издавать звук. В этой ситуации может потребоваться полировка или замена стекла.

Неправильная установка стеклоочистителей также может быть причиной скрипа. Проверка правильности установки и угла устройства может помочь устранить эту проблему. Кроме того, изношенные стеклоочистители, которые не выполняют свои функции должным образом из-за старости, также могут вызывать неприятные звуки.

В таких случаях рекомендуется заменить стеклоочистители на новые.